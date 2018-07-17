Путина назвали «президентом Украины»

Телеканал Эспрессо назвал российского лидера Владимира Путина президентом Украины. Ошибка попала в анонс встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщает РИА Новости.
"Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени…" — говорится в анонсе статьи, опубликованном в Twitter.
В комментарии к записи пользователи указали телеканалу на ошибку.
«Вы только об этом и мечтаете, чтобы Путин стал президентом Украины», — пошутил один из пользователей.
Другие предположили, что телеканалу вскоре придется объясняться из-за произошедшего с главой МВД Украины Арсеном Аваковым.
16 июля в Хельсинки состоялась встреча Путина и Трампа. По итогам переговоров они провели совместную пресс-конференцию, в ходе которой Трамп заявил, что Россия не вмешивалась в выборы США, а Путин предложил американским следователям «поприсутствовать» на допросах сотрудников ГРУ. Также Трамп похвалил организацию ЧМ-2018 и игру российской сборной. Он заявил, что отношения России и США никогда не были хуже, чем в последнее время, но «все изменилось примерно четыре часа назад».