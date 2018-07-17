Путина назвали президентом Украины

"Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Путиным началась на полчаса позже запланированного времени…" — говорится в анонсе статьи, опубликованном в Twitter.

Twitter

В комментарии к записи пользователи указали телеканалу на ошибку.

«Вы только об этом и мечтаете, чтобы Путин стал президентом Украины», — пошутил один из пользователей.

Другие предположили, что телеканалу вскоре придется объясняться из-за произошедшего с главой МВД Украины Арсеном Аваковым