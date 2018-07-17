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Путин предостерег Киев и Тбилиси от сближения с НАТО
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Путин: Россия отрицательно отнеслась бы к вступлению в НАТО Грузии и Украины 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: ТАСС
Члены альянса ранее заверили Советский Союз, что никакого расширения не будет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News.
«Отрицательно», — сказал Путин, отвечая на вопрос, как бы он отнесся к вступлению в альянс двух новых членов. Глава государства напомнил, что существует возможность работать напрямую с этими странами «в двустороннем формате». Альянс может работать с Украиной и Грузией без принятия их в свои ряды.
Приближение военного блока к российским границам угрожает национальной безопасности страны. «И мы к этому относиться будем крайне отрицательно», — подчеркнул Путин.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на саммите в Брюсселе, сообщил, что у Грузии «есть все практические инструменты для вступления в Североатлантический альянс». Совместные учения запланированы на март 2019 года.
Накануне пресс‐секретарь Дмитрий Песков отметил, что новое оружие России обеспечит ядерный паритет с НАТО. Оно гарантирует стратегическую безопасность в мире. По его словам, Россия обязана быть начеку, когда НАТО наращивает свой бюджет, считая при этом Москву потенциальным противником.
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