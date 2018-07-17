Зачем Евросоюз демонизирует Россию

Европейский совет по международным отношениям выяснил, кто сильнее всего пугает европейцев. Главной угрозой в подавляющем большинстве стран ЕС были названы радикальные исламистские группировки. Россия , которая ранее занимала четвертую позицию, переместилась на второе место, разделив «серебро» с транснациональными криминальными организациями. На третьей строчке осталась Северная Корея

Этот рейтинг составляется на основе правительственных внешнеполитических стратегий, а также опросов чиновников и экспертов. Рост недоверия к России связан с аннексией Крыма в 2014 году, а также «враждебными действиями в информационном поле и кибератаками», говорится в исследовании.

Эстонии, Румынии, Литве и Италия, Греция, Венгрия и В первую очередь враждебных действий со стороны Москвы боятся в Финляндии Польше . Тревогу также испытывают Великобритания Германия . Зато Кипр Португалия в принципе не считают РФ источником опасности.

Что есть, то есть

Результаты исследования не удивляют. Рейтинг просто отражает сложившееся положение вещей на мировой арене и является индикатором крайне негативных отношений России с Западом вообще, и с ЕС в частности.

Диалог с Европой пока не клеится — это факт. Взаимные санкции в очередной раз продлили, в Лондоне снова вспомнили «дело Скрипалей», а на недавнем саммите НАТО подчеркивалось, что нужно усиливать сдерживание России.

Николай Топорнин. «Действительно пока ЕС считает нас силой, скорее, со знаком минус, нежели со знаком плюс в силу известных обстоятельств — конфликта на Украине , возможного вмешательства в национальные дела, в местные выборы. Никакого позитивного прогресса во взаимоотношениях, к сожалению, нет. Поэтому они и говорят о том, что Россия — потенциальная угроза», — напомнил «Ридусу» доцент кафедры европейского права МГИМО

Из Северной Кореи раньше исходила угроза ядерной катастрофы. Но сейчас, после встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном , напряженность на Корейском полуострове спала. Россия же, по мнению европейских политиков, ничего не делает для того, чтобы доверие к ней со стороны Запада усилилось.

Речь идет, скорее, о восприятии страха, нежели о самом страхе, добавляет аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок

«В риторике европейских политиков и аналитиков Россия является одним из пугающих факторов, но это не значит, что она таким является объективно. То есть, это такой рейтинг субъективности», — поясняет он. Чтоб не пропасть поодиночке

Не стоит забывать и о том, что демонизация России выгодна значительной части европейских элит, чтобы поддержать внутреннее единство ЕС. В последние годы обострились скептические по отношению к союзу тенденции и центробежные силы (вспомним Brexit). А как консолидировать европейское общество, когда некоторые страны пытаются либо разбежаться, либо установить свои правила, которые идут вразрез с рекомендациями Брюсселя

По словам экспертов, существует два подхода. Первый — попытаться каким-то образом штрафовать те государства, которые ведут себя «неправильно». Второй — накачивать негативный образ внешнего врага, который должен быть достаточно большим и сильным, чтобы сделать очевидной необходимость сплотиться всем вместе. Россия на эту роль хорошо подходит.

«Видимо, исходя из этого, они и держат Россию в качестве такой заглавной угрозы. Мы с этим ничего поделать не можем, к сожалению», — сетует Топорнин.

Бышок, в свою очередь, отмечает, что ситуацию можно оценивать как некое подтверждение все возрастающей роли России в международной и европейской политике.

«А то, что эта роль воспринимается как негативная, нам не привыкать», — утешает он.

Что же касается Прибалтики и некоторых стран Восточной Европы, здесь накладывается еще и исторический контекст, в котором Россия присутствует как вековечный враг, который спит и видит, как в очередной раз подчинить себе соседние территории.

«Эти страхи обусловлены не какой-то реальной опасностью, которую Россия может представлять для той или иной страны. Скорее, это продолжение исторического, националистического дискурса, который в нынешних условиях всплывает», — говорит Бышок. Удержать зонтик

Примечательно, что большинство стран ЕС по-прежнему полагаются на защиту США, считая, что Вашингтон вносит ключевой вклад в европейскую безопасность не только как член НАТО, но и в качестве независимого игрока. И это — несмотря на разгорающиеся торговые войны и рост напряженности в отношениях Европы и Америки.

Впрочем, европейцы больше ценят техническое и разведывательное сотрудничество с США, отдавая ему предпочтение перед прямым размещением американских войск в Европе, говорится в докладе.

США были ядерным зонтиком для Европы со времен окончания Второй мировой войны, и у стран ЕС несколько атрофировались собственные силы безопасности, отмечают эксперты. По сути, НАТО — это США плюс любое количество других стран, которые не играют в блоке равновеликой роли.

«Совершенно понятна позиция продолжения той политики, которую они вели — недофинансирование своей обороны и надежда на помощь США. Пока эта надежда сохраняется. Трамп занимает пост президента неполные два года, за такие сроки отношение ЕС к США резко изменится, наверное, все-таки не может», — рассуждает Бышок.

Позиция нынешней администрации Белого дома в отношениях с международными партнерами — это новое явление для Европы, и сейчас, наверное, в ЕС идет поиск оптимального решения вопроса о том, как действовать с учетом фактора Трампа, предполагает Топорнин.