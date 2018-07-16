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Вершинин обсудил с помощником генсека ООН реформу секретариата организации
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Вершинин обсудил с помощником генсека ООН реформу секретариата организации 

РИА Новости 55 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с помощником генсека ООН по вопросам верховенства права и правосудия Александром Зуевым реформу секретариата организации, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по тематике миротворчества и миростроительства ООН, а также реформе секретариата ООН, инициированной генсекретарем организации Антониу Гутеррешем. В фокусе внимания был также ряд региональных ситуаций, содействие в урегулировании которых оказывает российская сторона", — сообщается на сайте МИД РФ.
Зуева приняли в российских ведомствах, осуществляющих подготовку и направление миротворцев в операции ООН по поддержанию мира, добавили в министерстве.
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