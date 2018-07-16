Вершинин обсудил с помощником генсека ООН реформу секретариата организации

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями по тематике миротворчества и миростроительства ООН, а также реформе секретариата ООН, инициированной генсекретарем организации Антониу Гутеррешем. В фокусе внимания был также ряд региональных ситуаций, содействие в урегулировании которых оказывает российская сторона", — сообщается на сайте МИД РФ.

Зуева приняли в российских ведомствах, осуществляющих подготовку и направление миротворцев в операции ООН по поддержанию мира, добавили в министерстве.