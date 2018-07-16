Экс-глава ЦРУ посоветовал Помпео и Болтону уйти в отставку после саммита в Хельсинки

В интервью телеканалу MSNBC в понедельник Бреннан посоветовал в связи с этим госсекретарю Майклу Помпео и помощнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону уйти в отставку.

"Я думал, что ничто из того, что может сказать Дональд Трамп, не может шокировать меня, — отметил экс-глава ЦРУ. — Я ошибался". «Я был абсолютно шокирован выступлением Дональда Трампа в Хельсинки на пресс-конференции с Владимиром Путиным, я нахожу это возмутительным», — указал он.

"Даже когда СМИ дали ему [Трампу] возможность привлечь Россию к ответственности за что-либо, он решил говорить про Хиллари Клинтон , про выборы и серверы", — сказал Бреннан. «Он критиковал американских граждан, [бывшего] госсекретаря Клинтон и других вместо того, чтобы воспользоваться возможностью

отметить недопустимость поведения России и вмешательства в наши выборы», — отметил бывший глава ЦРУ.

"Я не могу понять, как команда по нацбезопасности может продолжать выносить это, и как Помпео, Болтон и [глава аппарата сотрудников Белого дома] Джон Келли могут продолжать оставаться на своих постах", — сказал Бреннан. По его мнению, указанным лицам, как патриотам США, следует «уйти в отставку в качестве протеста против выступления» Трампа.

Саммит в президентском дворце в центре Хельсинки стал первой полноформатной встречей Путина и Трампа. До этого лидеры встречались дважды — в июле и ноябре прошлого года — на крупных международных мероприятиях.