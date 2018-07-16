Ещё
США хотят через Интерпол добиться выдачи 12 россиян
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США хотят через Интерпол добиться выдачи 12 россиян 

Дни.ру 31 минуту назад
Вашингтон намерен обратиться в Интерпол за помощью в экстрадиции россиян, обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США, сообщает udm-info.ru. По словам советника американского президента Джона Болтона, это решение обусловлено тем, что у стран нет договора об экстрадиции.
Напомним, что недавно американский Минюст заочно обвинило 12 сотрудников ГРУ в том, что они организовали кибератаку. По данным представителей ведомства, их целью были компьютеры организаций, ответственных за проведение выборов главы государства.
Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс. Дзене»!
Дни.ру: последние новости
Трамп жестоко обманул Путина в Хельсинки Стали известны тайные подробности встречи Путина с Трампом Россия бойкотировала заседание ПА ОБСЕ после издевок Грузии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Парализованный Крым и другие события дня25
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа92
В России оценили неожиданное решение Франции130
Путин прокомментировал позицию Трампа по Крыму216
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение