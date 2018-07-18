МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа

МИД прокомментировал планы допросить переводчика саммита в Хельсинки

Ранее сообщалось, что ряд американских чиновников из числа демократов хотели бы, чтобы переводчик, который присутствовал на встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, дал показания в конгрессе США, чтобы узнать, что лидеры двух стран обсуждали в закрытом порядке.

"Ну, это к вопросу о политической культуре в Соединенных Штатах Америки… Давайте все-таки оставим им возможность комментировать подобные решения, подобные действия. Еще раз говорю, это к вопросу об уровне их политической культуры", — сказала она.

Первая полноформатная встреча президентов России и США состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.