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МИД отреагировал на планы допросить переводчика Трампа
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МИД прокомментировал планы допросить переводчика саммита в Хельсинки 

РИА Новости 25 минут назад
Намерение ряда американских чиновников услышать показания в американском конгрессе переводчика, который присутствовал на встрече президентов Соединенных Штатов и России в Хельсинки, является вопросом политической культуры США, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
>> Стали известны тайные подробности встречи Путина с Трампом
Ранее сообщалось, что ряд американских чиновников из числа демократов хотели бы, чтобы переводчик, который присутствовал на встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, дал показания в конгрессе США, чтобы узнать, что лидеры двух стран обсуждали в закрытом порядке.
"Ну, это к вопросу о политической культуре в Соединенных Штатах Америки… Давайте все-таки оставим им возможность комментировать подобные решения, подобные действия. Еще раз говорю, это к вопросу об уровне их политической культуры", — сказала она.
Первая полноформатная встреча президентов России и США состоялась 16 июля в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.
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Комментарии31  Ещё 18 источников 
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