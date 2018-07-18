Россиянам дадут еще один выходной

Госдума одобрила закон о дополнительном выходном дне для россиян

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставит россиянам дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что раз в три года каждый работающий россиянин сможет получить оплачиваемый выходной для прохождения медкомиссии.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о предоставлении россиянам выходного дня для прохождения диспансеризации.

Она подчеркнула, что для того, чтобы у граждан появился мотив пройти диспансеризацию надо приучить людей это делать.