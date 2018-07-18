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Россиянам дадут еще один выходной
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Госдума одобрила закон о дополнительном выходном дне для россиян 

Газета.Ru 1 час назад
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предоставит россиянам дополнительный выходной день для прохождения диспансеризации. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее глава комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский сообщил, что раз в три года каждый работающий россиянин сможет получить оплачиваемый выходной для прохождения медкомиссии.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею о предоставлении россиянам выходного дня для прохождения диспансеризации.
>> Половина россиян воспринимают 12 июня как дополнительный выходной
Она подчеркнула, что для того, чтобы у граждан появился мотив пройти диспансеризацию надо приучить людей это делать.
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