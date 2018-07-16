Избитого депутата назвали жертвой «бытовухи»

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Депутат Госдумы Жигарев вернулся к работе 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Соцсети / ТАСС
Глава экономического комитета Госдумы Сергей Жигарев, которого ранее избил неизвестный, в понедельник вернулся к работе, передает корреспондент РИА Новости.
Жигарев появился на заседании совета нижней палаты парламента.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что неизвестный избил Жигарева рядом с подъездом его дома на севере Москвы, следствие изучает запись с камеры видеонаблюдения. Источник во фракции ЛДПР сказал РИА Новости, что они расценивают произошедшее исключительно как бытовой конфликт.
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