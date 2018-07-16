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Путин и Трамп пожали друг другу руки
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Путин и Трамп пожали друг другу руки 

Российская Газета 7 часов назад
Лидеры России и США начали переговоры тет-а-тет в Хельсинки.
Владимир Путин первым приехал к месту встречи, президентскому дворцу, и оставил запись в книге почетных гостей. Когда прибыл Дональд Трамп, лидеры обменялись рукопожатиями и прошли в Готический зал на переговоры.
"У нас продолжаются постоянные контакты", — начал разговор российский лидер. "Мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий", — констатировал он.
"Ну и, конечно, настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным "болевым точкам" в мире. Их достаточно много для того, чтобы обратить на это внимание", — отметил Путин.
"В первую очередь, господин президент, я хочу поздравить вас — действительно великолепный чемпионат мира по футболу", — начал американский лидер, добавив, правда, что в США эта игра называется "соккер".
"У наших стран есть огромная возможность для того, чтобы наладить наши взаимоотношения… Я думаю, что есть возможность, чтобы отношения между нашими странами стали чрезвычайно хорошими. Я и во время своей кампании говорил, что ладить с Россией это хорошо, а не плохо", — заявил Трамп.
"Мы будем говорить о наших ядерных потенциалах. Мы две великих ядерных державы, которые держат более 90 процентов всех ядерных арсеналов и это не очень хорошая вещь. И с этим нужно что-то делать, чтобы улучшить положение по этому вопросу. Так что поговорим об этом", — предложил тему американский лидер.
"Я жду нашей личной беседы, которая сейчас начнется. Потом мы приступим к обсуждению с участием наших команд. У нас есть много вопросов, надеюсь, мы найдем на них ответы. Хорошо быть с вами сегодня", — сказал Трамп.
После этого лидеры пожали друг другу руки и открытая для прессы часть беседы завершилась. Иностранные журналисты пытались нарушить протокол, выкрикивая вопросы, но лидеры отвечать на них не стали.
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