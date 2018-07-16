Путин и Трамп пожали друг другу руки

Владимир Путин первым приехал к месту встречи, президентскому дворцу, и оставил запись в книге почетных гостей. Когда прибыл Дональд Трамп , лидеры обменялись рукопожатиями и прошли в Готический зал на переговоры.

"У нас продолжаются постоянные контакты", — начал разговор российский лидер. "Мы и по телефону говорили, и встречались несколько раз на площадках различных международных мероприятий", — констатировал он.

"Ну и, конечно, настало время поговорить обстоятельно по нашим двусторонним отношениям и по различным "болевым точкам" в мире. Их достаточно много для того, чтобы обратить на это внимание", — отметил Путин.

"В первую очередь, господин президент, я хочу поздравить вас — действительно великолепный чемпионат мира по футболу", — начал американский лидер, добавив, правда, что в США эта игра называется "соккер".

"У наших стран есть огромная возможность для того, чтобы наладить наши взаимоотношения… Я думаю, что есть возможность, чтобы отношения между нашими странами стали чрезвычайно хорошими. Я и во время своей кампании говорил, что ладить с Россией это хорошо, а не плохо", — заявил Трамп.

"Мы будем говорить о наших ядерных потенциалах. Мы две великих ядерных державы, которые держат более 90 процентов всех ядерных арсеналов и это не очень хорошая вещь. И с этим нужно что-то делать, чтобы улучшить положение по этому вопросу. Так что поговорим об этом", — предложил тему американский лидер.

"Я жду нашей личной беседы, которая сейчас начнется. Потом мы приступим к обсуждению с участием наших команд. У нас есть много вопросов, надеюсь, мы найдем на них ответы. Хорошо быть с вами сегодня", — сказал Трамп.

После этого лидеры пожали друг другу руки и открытая для прессы часть беседы завершилась. Иностранные журналисты пытались нарушить протокол, выкрикивая вопросы, но лидеры отвечать на них не стали.