Путин опоздал на встречу к Трампу 

Президент России Владимир Путин прибыл в Хельсинки на встречу с американским лидером Дональдом Трампом позже намеченного времени. Российский "борт №1" приземлился в аэропорту спустя полчаса заявленного времени, сообщает Reuters.
Переговоры наедине, согласно графику, опубликованному на сайте Белого дома, должны были начаться в 13.20 по местному времени (совпадает с московским). Завершиться встреча должна совместным ланчем предположительно в 14.50.
Американский президент начал свой рабочий визит в Хельсинки еще накануне, 15 июля, и уже провел встречу с президентом Финляндии.
16 июля в столице Финляндии Хельсинки проходит первая полноформатная встреча российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом.