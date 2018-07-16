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Путин опоздал на встречу к Трампу
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Путин опоздал на встречу к Трампу 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин прибыл в Хельсинки на встречу с американским лидером Дональдом Трампом позже намеченного времени. Российский "борт №1" приземлился в аэропорту спустя полчаса заявленного времени, сообщает Reuters.
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Переговоры наедине, согласно графику, опубликованному на сайте Белого дома, должны были начаться в 13.20 по местному времени (совпадает с московским). Завершиться встреча должна совместным ланчем предположительно в 14.50.
Американский президент начал свой рабочий визит в Хельсинки еще накануне, 15 июля, и уже провел встречу с президентом Финляндии.
16 июля в столице Финляндии Хельсинки проходит первая полноформатная встреча российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом.
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