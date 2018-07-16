Путин опоздал на встречу к Трампу

Переговоры наедине, согласно графику, опубликованному на сайте Белого дома, должны были начаться в 13.20 по местному времени (совпадает с московским). Завершиться встреча должна совместным ланчем предположительно в 14.50.

Американский президент начал свой рабочий визит в Хельсинки еще накануне, 15 июля, и уже провел встречу с президентом Финляндии

16 июля в столице Финляндии Хельсинки проходит первая полноформатная встреча российского лидера Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом.