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Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
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Путин будет передвигаться по Хельсинки на лимузине российского производства 

РИА Новости 45 минут назад
Президент России Владимир Путин будет передвигаться по Хельсинки на лимузине российского производства проекта "Кортеж", который забрал российского лидера из аэропорта.
Путин в понедельник проведет в Хельсинки переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Это первое зарубежное мероприятие, на котором используется автомобиль "Кортеж".
Впервые Путин проехал на нем в день своей инаугурации, а затем использовал для передвижения по Москве. Первый зарубежный визит после инаугурации Путин совершил в Вену, где провел переговоры с первыми лицами Австрии. Тогда он использовал лимузин Mercedes. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил журналистам, что необходимого количества лимузинов проекта "Кортеж" для задействования их во время зарубежных визитов пока нет. В Федеральной службе охраны РИА Новости тогда пояснили, что автопарк будет расширяться.
Песков также рассказал, что география использования лимузинов проекта "Кортеж" главой государства станет шире, как только их производство станет более массовым.
Проект "Кортеж" — семейство автомобилей класса люкс на единой модульной платформе для первых лиц государства. В открытой продаже они появятся с первого квартала 2019 года под брендом Aurus, сообщал в начале мая Минпромторг России.
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Комментарии12  Ещё 6 источников 
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