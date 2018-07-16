Когда американский и российский президент проводят переговоры в Хельсинки, на ум приходит слово «финляндизация». Так обозначали вынужденный нейтралитет Финляндии после 1945 года. Тогда финны проиграли войну с Советским Союзом, однако, в отличие от эстонцев, латышей и литовцев, Союз их не присоединил. Тогда Финляндии, как и Чехословакии, пришлось отказаться от плана Маршалла, но, в отличие от граждан Чехословакии, финны не выбрали себе коммунистов и не перестали ощущать себя частью Запада.
Слово «финляндизация» всегда звучало уничижительно, однако из-за ее сути мы могли финнам только завидовать. В 1975 году Джеральд Форд встретился с Леонидом Брежневым, чтобы закрепить Хельсинкский заключительный акт. Да, это был пакт о гражданских и политических правах, и то, что его положения были учтены в чехословацком законодательстве, способствовало появлению «Хартии 77». В 1990 году в Хельсинки конец холодной войны подтвердили президент Буш-старший и Горбачев. В 1997 году там встретились Клинтон и Ельцин. А кто-то может вспомнить 1993 год, когда на площади в Хельсинки вместе выступали ансамбль имени Александрова и финская поп-панк группа «Ленинградские ковбои». (Каурисмяки снял об этом известный документальный филь «Балалайка-шоу».)
Сегодняшняя встреча в Хельсинки между лидерами России и США станет уже четвертой. В отличие от прошлых встреча, сейчас неясно, о чем пойдет речь. О чем эти лидеры могут договориться? Интеллектуал Иван Крастев в интервью «Лидове новины» отметил, что Трамп — первый американский президент, который считает мировое устройство, сложившееся после 1989 года (которое Америка сама сформировала!), невыгодным для США. В этом Трамп мог бы найти взаимопонимание с Путиным, который критиковал мировое устройство после 1989 года в валдайской речи и в выступлении на конференции по безопасности в Мюнхене.
Финская писательница Софи Оксанен знает, о чем говорит. Ее мать бежала в 1970 году из советской Эстонии. В новом эссе Оксанен предостерегает от новой финляндизации Европы, то есть подчинения давлению Москвы. Да, этим тоже будет измеряться успех или провал сегодняшней встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным в Хельсинки.