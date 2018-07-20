Путин разрешил наказывать нефтяников за подорожание бензина на АЗС

Президент подписал закон, который позволяет правительству повышать пошлины на вывоз нефтепродуктов до 90%. Предполагается, что эта мера заставит производителей переориентироваться на внутренний рынок.