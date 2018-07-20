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Путин разрешил наказывать нефтяников за подорожание бензина на АЗС
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Путин разрешил наказывать нефтяников за подорожание бензина на АЗС 

Вести.Ru 8 часов назад
Фото: Вести.Ru
Президент подписал закон, который позволяет правительству повышать пошлины на вывоз нефтепродуктов до 90%. Предполагается, что эта мера заставит производителей переориентироваться на внутренний рынок.
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