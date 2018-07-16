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Грудинин развелся 

Рамблер 1 час назад
Директора ЗАО "Совхоз им. Ленина", экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин официально развелся с женой Ириной. 16 июля мировой суд Бабушкинского района Москвы вынес решение о расторжении брака, сообщила РИА Новости представитель ответчицы, адвокат Елена Бойцова.
>> «Я узнала о разводе по SMS»
По просьбе представителей экс-кандидата в президенты судебное заседание прошло в закрытом от публики режиме. Сам Грудинин, также как и его супруга, в процессе не участвовали, предоставив адвокатам возможность уладить все возможные разногласия.
По словам представителей супруги Грудинина, ее подзащитная настаивала на открытом процессе, тогда как адвокат директора "Совхоза им. Ленина" обвинил оппонентов в "инициировании публичного фарса", а его подопечный не хотел бы, чтобы его личную жизнь освещали.
По информации суда, заявление о разводе было подано в мае, в июне состоялось заседание, на котором супругам был назначен срок примирения.
Как мы писали ранее, 10 июля в интервью "Московскому Комсомольцу" Павел Грудинин рассказал подробности своего развода: его брак с женой Ириной длится 38 лет, последние девять из которых они не живут вместе, не видятся, а общаются лишь через детей.
Семь лет назад он познакомился и стал жить с юристом возглавляемого им совхоза Ксенией, которая не была причиной его ухода из семьи. При этом его брак с Ириной до сих пор в силе.
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