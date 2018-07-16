В России оценили возможные итоги саммита

В России оценили возможные итоги встречи Путина и Трампа

«У нас нет понимания того, чем он (саммит) закончится с точки зрения импульсов в сторону нормализации отношений», — сказал источник РИА «Новости».

Приоритетными для России темами на предстоящих переговорах двух президентов являются «стратегическая стабильность, контроль над вооружениями и Сирия ». «Вот темы, которые сейчас весьма и весьма актуальны. Это, на мой взгляд, наиболее реалистичные темы для обсуждения с учетом всей совокупности обстоятельств. Это, конечно, и определенная возможность для прогресса по сравнению с другими направлениями», — пояснил он.

Источник также отметил небольшой прогресс в переговорах с американцами по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В то же время он отметил, что Россия предлагала США подготовить совместное заявление по итогам саммита в Хельсинки . Источник пояснил, что за время подготовки к саммиту «американцам передавалось много идей в разной форме». Они передавались и на бумаге, и неофициально.

По словам источника, Россия предлагает американской стороне возобновить диалог по стратегической стабильности. «Мы хотели бы, конечно, возобновить диалог по стратегической стабильности. Об этом американцам мы уже говорим определенное время и предложение делали», — отметил он.

Вместе с тем, источник отметил, что с американской стороны «постоянно идет тема так называемого вмешательства в выборы», и последнее предъявление обвинений 12 российским гражданам — «это лишнее тому подтверждение». Он подчеркнул, что Россия «отвергает все эти объявления от и до», поскольку «не видит, на основании чего они выдвигаются в самых разных формах и с таким упорством».

«Нет никакого реального диалога, нет никакого обмена в этой сфере, хотя мы к нему тоже готовы, и это неоднократно предлагалось. Мы понимаем, что на это в американских нынешних реалиях завязано очень многое. Мы готовы обсуждать, готовы принимать взаимные обязательства о невмешательстве во внутренние дела, готовы создавать форматы, в том числе межведомственные, где это можно было бы прорабатывать, но реакции нет», — подчеркнул источник.

Вместе с тем, ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что отношения Москвы и Вашингтона никогда не были хуже из-за «многолетней глупости и тупости» со стороны Соединенных Штатов.

Встреча Путина и Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. По предварительным данным, саммит начнется в 13.20 по местному времени (совпадает с московским). Американская сторона ранее опубликовала предполагаемый график встречи.