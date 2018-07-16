Грудинин не явился на развод

Павел Грудинин не пришел в суд на развод с женой

Бабушкинский районный суд начал рассматривать иск от бывшего кандидата в президенты России от фракции КПРФ Павла Грудинина . Он подал на развод с супругой Ириной, но на заседание не явился, передает корреспондент «360».

Инициатива расторгнуть брак принадлежала именно Грудинину. Вместе супруги прожили 38 лет. На 20-летие брака они обвенчались.

Сообщалось, что семья воспитывала двоих взрослых сыновей. Однако во время первого заседания по расторжению брака стало известно, что у Грудинина есть несовершеннолетние дети от другой женщины. Раньше он отрицал эту информацию.

Представители бизнесмена отказались давать какие-либо комментарии по этому поводу. Они ходатайствовали, чтобы заседание суда было закрытым.

Ирина Грудинина в суд также не пришла, ее интересы будет представлять адвокат.