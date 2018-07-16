Макфол согласился с прогнозом Пушкова

Макфол согласился со словами Пушкова про обладателя «сильных карт» на саммита в Хельсинки

Согласен. (And I rarely agree with @Alexey_Pushkov! But facts are facts.) https://t.co/GV8QbxQBVq— Michael McFaul (@McFaul) 16 июля 2018 г. Макфол подчеркнул, что он нечасто соглашается с Пушковым, но в данной ситуации не может поспорить с российским сенатором. Пушков заявлял, что на предстоящем саммите Путина и Трампа "сильные карты" на руках у российского лидера.

"Согласен. (И я редко соглашаюсь с Алексеем Пушковым. Но факты есть факты)", — написал Макфол.

Макфол написал твит на двух языках — на английском и русском. Слово "согласен" бывший посол США написал по-русски.

В 2015 году Макфол заявил, что "zabyl" русский язык.