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Макфол согласился с прогнозом Пушкова
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Макфол согласился со словами Пушкова про обладателя «сильных карт» на саммита в Хельсинки 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший посол США в России Майкл Макфол согласился с главой комитета Совфеда по информационной политике Алексеем Пушковым по поводу преимущества российского президента Владимира Путина в переговорах с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем твиттере.
Макфол подчеркнул, что он нечасто соглашается с Пушковым, но в данной ситуации не может поспорить с российским сенатором. Пушков заявлял, что на предстоящем саммите Путина и Трампа "сильные карты" на руках у российского лидера.
"Согласен. (И я редко соглашаюсь с Алексеем Пушковым. Но факты есть факты)", — написал Макфол.
Макфол написал твит на двух языках — на английском и русском. Слово "согласен" бывший посол США написал по-русски.
В 2015 году Макфол заявил, что "zabyl" русский язык.
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