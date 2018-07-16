Пушков: у Путина на саммите будут «сильные карты»

Путин приедет на встречу с Трампом после блестящего ЧМ, с сильными картами на руках в Сирии и возросшим авторитетом. Трамп прибывает после сложного саммита НАТО и протестов британцев против его визита. Трамп не сможет и не будет вести переговоры с позиции силы. Обреченная затея. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 июля 2018 г.