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Пушков: у Путина на саммите будут «сильные карты»
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Пушков рассказал, у кого «сильные карты» на саммите Путина и Трампа 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике полагает, что в предстоящих переговорах президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа преимущество будет у российского лидера. Об этом Пушков написал в своем твиттере.
Превосходство Путина член Совфеда объяснил успешным проведением чемпионата мира по футболу в России, а также достижениями в Сирии. В то же время у Трампа, по мнению Пушкова, была сложная поездка по Европе.
"Путин приедет на встречу с Трампом после блестящего ЧМ, с сильными картами на руках в Сирии и возросшим авторитетом. Трамп прибывает после сложного саммита НАТО и протестов британцев против его визита", — написал Пушков.
Также сенатор отметил, что у Трампа нет шансов на доминирование в переговорах.
"Трамп не сможет и не будет вести переговоры с позиции силы. Обреченная затея", — заявил Пушков.
Встреча Трампа и Путина пройдет 16 июля в Хельсинки.
Ранее стало известен график встречи двух президентов.
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