С момента своего вступления в должность Дональд Трамп начал проводить экологическую политику таким образом, что население страны не переставало возмущаться. Однако реакция из-за рубежа оказалась совершенно иной. В благодарность Трампу они стали клеить его изображения на товары, одновременно заискивая перед начальством и показывая свою собственную мощь. Характер американского президента таков, что он вряд ли станет возражать против использования без спроса своего образа в рекламе. Этим-то и воспользовались разработчики со всех уголков земли.
«Трамп такой же, как мы, а понравилась бы нам такое»
На прошлой неделе была опубликована скандальная новость с участием главы управления по охране окружающей среды Скотта Прюитта, который, не выдержав общественного давления после скандала, уволился. Но незадолго до того, как он подал заявление об отставке, управление успело принять одно важное решение: снять запрет с использования новой асбестовой продукции и провести ее оценку. Это решение было одобрено президентом.
Раньше асбест был ходовым материалом при строительстве, ведь он хорошо изолирует и обладает хорошей огнестойкостью. Однако, после того, как обнаружилось, что этот материал способен вызывать асбестоз и даже приводить к раку, во многих странах он был запрещен. Когда США сняли запрет на асбест, российская компания «Ураласбест» воспрянула духом.
Асбестовая промышленность
Раньше основным импортером американского асбеста была Бразилия, но в 2017 году она вместе с 60 другими странами ввела запрет на асбест и основным источником импорта теперь стала Россия.
«Ураласбест» не скрывал своего одобрения недавним решением американского управления по охране окружающей среды, и разместил на упаковку своей продукции изображение Трампа с надписью: «Одобрено Дональдом Трампом — 45-м президентом США». На страничке «Ураласбест» в Facebook размещены фотографии новой упаковки с изображением Трампа, а также написано «Трамп за нас». В 2012 году в Твиттере американского президента уже появлялось сообщение, что, если бы мы не прекратили использовать асбест в строительстве, башни-близнецы не рухнули бы 11 сентября.
Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат располагается в городе Асбест Свердловской области, которую из-за болезней, вызванных этим материалом, прозвали «городом умирающих». Говорят, что предприятие как-то связано с президентом России Путиным.
Как заработать деньги с помощью Трампа?
Трамп — первый американский президент, запатентовавший собственную товарную марку с надписью «Трамп», такие товары продаются везде, этому в большой степени способствует противоречивый характер президента. Именно из-за уникальности Трампа многим удается неплохо заработать на его имени.
Трамп на пакетах для уборки за собаками
Да-да, вы не ошиблись, пакетики для уборки за собаками с изображением Трампа. Нравится собакам, нравится их хозяевам (фотографии в статье — прим. ред).
В 2016 году, за несколько месяцев до того, как Трамп официально стал считаться кандидатом в президенты, один 27-летний менеджер вместе со своей девушкой выгуливал собаку. С детства он недолюбливал политиков, но тут ему вдруг стало интересно, почему Трамп приобрел такую популярность. Когда он убирал за своей собакой, ему в голову пришла мысль выразить свое отношение к политике в целом и Трампу в частности, впустив серию пакетов для выгула собак с изображением лица Трампа. 800 долларов, которые тот менеджер вложил в своей проект окупились сполна и теперь его ежегодный доход с продажи пакетов составляет 150 тысяч долларов. В интервью телеканалу CNBC, он сказал: «В жизни бы не подумал, что смогу на этом построить бизнес. По правде говоря, Трамп — это просто нечто, благодаря моим пакетам, люди могут получить своего рода успокоение, убирая за своими собаками».
Светло-золотистый iPhone Трампа
К «Путинскому Айфону», выпущенному в 2014 году итальянской фирмой Caviar в 2016 году, прибавился еще один, президентская линейка расширилась. Телефон с изображением Трампа и его предвыборного лозунга на задней крышке успешно вышел на рынок. Цена его составила 3082 доллара. Представители фирмы Caviar заявили, что «приложат все усилия, чтобы „Телефон Трампа“ попал в руки самому Трампу». Не разделил этот энтузиазм новостной портал Business Insider, заявив в свою очередь, что «глупо надеяться, что лидеры США и России будут перезваниваться по телефонам с их изображениями на крышке. Поздравляя Трампа с избранием, Путин воспользовался старым добрым стационарным телефоном».
Смартфон c барельефом Дональда Трампа, выпущенный в честь его победы на президентских выборах США «Апельсиновый Трамп»?
Остряки из интернета не упустили возможности примерить лицо Трампа с оранжевой кожей на всевозможные рекламные плакаты, например, «Фанты». На рекламе английского оператора мобильной связи Orange (UK), купленного недавно Францией, до сих пор красуется желтолиций Трамп. В интернете придумали слоган для этого плаката: «Яркое будущее — оранжевое будущее» (фотографии в статье — прим. ред).
Достаточно несколько его постов в Твиттере, чтобы заработать на Трампе. Даже в его благодарственной речи было сказано: «Без Твиттера я не стал бы тем, кем сейчас являюсь».