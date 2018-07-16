Трамп — лицо российского асбеста? Как заработать на имени президента

С момента своего вступления в должность Дональд Трамп начал проводить экологическую политику таким образом, что население страны не переставало возмущаться. Однако реакция из-за рубежа оказалась совершенно иной. В благодарность Трампу они стали клеить его изображения на товары, одновременно заискивая перед начальством и показывая свою собственную мощь. Характер американского президента таков, что он вряд ли станет возражать против использования без спроса своего образа в рекламе. Этим-то и воспользовались разработчики со всех уголков земли.

«Трамп такой же, как мы, а понравилась бы нам такое»

На прошлой неделе была опубликована скандальная новость с участием главы управления по охране окружающей среды Скотта Прюитта , который, не выдержав общественного давления после скандала, уволился. Но незадолго до того, как он подал заявление об отставке, управление успело принять одно важное решение: снять запрет с использования новой асбестовой продукции и провести ее оценку. Это решение было одобрено президентом.

Раньше асбест был ходовым материалом при строительстве, ведь он хорошо изолирует и обладает хорошей огнестойкостью. Однако, после того, как обнаружилось, что этот материал способен вызывать асбестоз и даже приводить к раку, во многих странах он был запрещен. Когда США сняли запрет на асбест, российская компания «Ураласбест» воспрянула духом.

Асбестовая промышленность

Раньше основным импортером американского асбеста была Бразилия , но в 2017 году она вместе с 60 другими странами ввела запрет на асбест и основным источником импорта теперь стала Россия

«Ураласбест» не скрывал своего одобрения недавним решением американского управления по охране окружающей среды, и разместил на упаковку своей продукции изображение Трампа с надписью: «Одобрено Дональдом Трампом — 45-м президентом США». На страничке «Ураласбест» в Facebook размещены фотографии новой упаковки с изображением Трампа, а также написано «Трамп за нас». В 2012 году в Твиттере американского президента уже появлялось сообщение, что, если бы мы не прекратили использовать асбест в строительстве, башни-близнецы не рухнули бы 11 сентября.

Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат располагается в городе Асбест Свердловской области , которую из-за болезней, вызванных этим материалом, прозвали «городом умирающих». Говорят, что предприятие как-то связано с президентом России Путиным.

Как заработать деньги с помощью Трампа?

Трамп — первый американский президент, запатентовавший собственную товарную марку с надписью «Трамп», такие товары продаются везде, этому в большой степени способствует противоречивый характер президента. Именно из-за уникальности Трампа многим удается неплохо заработать на его имени.

Трамп на пакетах для уборки за собаками

Да-да, вы не ошиблись, пакетики для уборки за собаками с изображением Трампа. Нравится собакам, нравится их хозяевам (фотографии в статье — прим. ред).

В 2016 году, за несколько месяцев до того, как Трамп официально стал считаться кандидатом в президенты, один 27-летний менеджер вместе со своей девушкой выгуливал собаку. С детства он недолюбливал политиков, но тут ему вдруг стало интересно, почему Трамп приобрел такую популярность. Когда он убирал за своей собакой, ему в голову пришла мысль выразить свое отношение к политике в целом и Трампу в частности, впустив серию пакетов для выгула собак с изображением лица Трампа. 800 долларов, которые тот менеджер вложил в своей проект окупились сполна и теперь его ежегодный доход с продажи пакетов составляет 150 тысяч долларов. В интервью телеканалу CNBC, он сказал: «В жизни бы не подумал, что смогу на этом построить бизнес. По правде говоря, Трамп — это просто нечто, благодаря моим пакетам, люди могут получить своего рода успокоение, убирая за своими собаками».

Светло-золотистый iPhone Трампа

К «Путинскому Айфону», выпущенному в 2014 году итальянской фирмой Caviar в 2016 году, прибавился еще один, президентская линейка расширилась. Телефон с изображением Трампа и его предвыборного лозунга на задней крышке успешно вышел на рынок. Цена его составила 3082 доллара. Представители фирмы Caviar заявили, что «приложат все усилия, чтобы „Телефон Трампа“ попал в руки самому Трампу». Не разделил этот энтузиазм новостной портал Business Insider, заявив в свою очередь, что «глупо надеяться, что лидеры США и России будут перезваниваться по телефонам с их изображениями на крышке. Поздравляя Трампа с избранием, Путин воспользовался старым добрым стационарным телефоном».

Смартфон c барельефом Дональда Трампа, выпущенный в честь его победы на президентских выборах США «Апельсиновый Трамп»?

Остряки из интернета не упустили возможности примерить лицо Трампа с оранжевой кожей на всевозможные рекламные плакаты, например, «Фанты». На рекламе английского оператора мобильной связи Orange (UK), купленного недавно Францией , до сих пор красуется желтолиций Трамп. В интернете придумали слоган для этого плаката: «Яркое будущее — оранжевое будущее» (фотографии в статье — прим. ред).

Достаточно несколько его постов в Твиттере, чтобы заработать на Трампе. Даже в его благодарственной речи было сказано: «Без Твиттера я не стал бы тем, кем сейчас являюсь».