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Определились кандидаты на пост губернатора Подмосковья
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В выборах губернатора Подмосковья примут участие 6 кандидатов 

ТВ Центр 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Московской области. Выборы пройдут в единый день голосования 9 сентября.
Избирательная комиссия Московской области зарегистрировала шести кандидатов на должность губернатора Подмосковья, сообщает "Интерфакс".
Таким образом, в выборах будут участвовать Лилия Белова ("Альянс Зеленых"), Андрей Воробьев ("Единая Россия"), Кирилл Жигарев (ЛДПР), Борис Надеждин ("Партия Роста"), Константин Черемисов (КПРФ) и Игорь Чистюхин ("Справедливая Россия").
Владимир Рязанов ("Коммунисты России"), Максим Шингаркин ("Родина"), Алексей Дуленков (ПАРНАС) и Николай Дижур ("Яблоко") не были допущены к выборам из-за отсутствия необходимых документов.
Выборы губернатора Подмосковья пройдут в единый день голосования 9 сентября. Агитационный период начнется 11 августа и завершится 8 сентября в 00:00 по московскому времени.
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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