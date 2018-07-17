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В Грузии 10 оппозиционных партий выдвинули экс-главу МИД Вашадзе на пост президента
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В Грузии 10 оппозиционных партий выдвинули экс-главу МИД Вашадзе на пост президента 

ТАСС 3 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ТБИЛИСИ, 17 июля. /ТАСС/. Бывший министр иностранных дел Грузии (2008-2012) Григол Вашадзе официально назван кандидатом на пост президента страны от десяти оппозиционных партий. Вашадзе заявил о своем выдвижении во вторник вечером в городе Кутаиси, церемонию показала в прямом эфире тбилисская телекомпания Rustavi 2.
Среди партий, которые поддержали выдвижение Вашадзе, — бывшая правящая партия «Единое национальное движение» (ЕНД, правила в 2004-2012 годах) и партии, которые и ранее поддерживали ЕНД или были созданы в последние 3-4 года бывшими членами ЕНД. Выступая в Кутаиси, Вашадзе подверг критике политику нынешних властей страны.
Григол Вашадзе родился 19 июля 1958 года в Тбилиси, там же в 1975 году закончил школу, в 1981 году — факультет международного права МГИМО. В 1981-88 годы работал в МИД СССР (в отделе международных организаций, затем в отделе космоса и ядерного вооружения), в 1988-1990 годах — аспирант Дипакадемии МИД СССР. В 2004 году вернулся в Грузию вместе с супругой, прима-балериной Большого театра Нино Ананиашвили, которая с 2004 года является художественным руководителем балетной труппы Тбилисского театра оперы и балета. С февраля 2008 года Вашадзе был замминистра иностранных дел Грузии, с декабря 2008 года по октябрь 2012 года — главой МИД Грузии, он знает семь языков.
Очередные выборы президента Грузии состоятся в конце октября или в ноябре 2018 года, конкретную дату нынешний глава государства Георгий Маргвелашвили должен объявить не позднее чем за 60 дней до их проведения. Президент будет избран всеобщим прямым голосованием сроком на шесть лет (раньше избирался на пять лет). Предстоящие выборы станут последними, когда президента изберут путем прямого голосования: в соответствии с новой редакцией Конституции, принятой в марте 2018 года парламентом, с 2024 года упраздняются прямые президентские выборы — главу государства будет избирать коллегия из 300 делегатов -150 депутатов парламента и 150 представителей местных органов власти.
Правящая партия «Грузинская мечта» намерена назвать своего кандидата в президенты в конце июля — начале августа. В последние месяцы о намерении баллотироваться на пост президента заявили руководитель партии «Демократическое движение — Единая Грузия» Нино Бурджанадзе и глава Лейбористской партии Шалва Нателашвили. Не исключено, что на пост главы государства будет баллотироваться и действующий президент Маргвелашвили.
В соответствии с конституцией Грузии, с 2013 года ограничены полномочия президента и расширены полномочия премьер-министра и парламента. Реальные рычаги управления исполнительной власти имеет премьер-министр, в то же время президент остается главой государства и Верховным главнокомандующим.
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