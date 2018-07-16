Трамп нашел причину плохих отношений с Россией

Отношения с Россией испортились из-за глупости со стороны США, заявил Трамп

"Наши отношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости США и сегодняшней охоте на ведьм", — написал американский лидер в Twitter.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U. S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

На понедельник намечена встреча Дональда Трампа и Владимира Путина Хельсинки . В Кремле сообщали, что президенты намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.

Общение двух лидеров

Три часа на разговоры: что ждет Путина и Трампа в Хельсинки

Саммит в Хельсинки станет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Центральной темой встречи, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков , будет текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений.

Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.