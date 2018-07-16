Трамп нашел причину плохих отношений с Россией

Дональд Трамп заявил, что отношения США и России никогда не были хуже из-за "многолетней глупости" с американской стороны.
"Наши отношения с Россией никогда не были хуже благодаря многолетней глупости и тупости США и сегодняшней охоте на ведьм", — написал американский лидер в Twitter.
Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U. S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.
На понедельник намечена встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. В Кремле сообщали, что президенты намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.
Общение двух лидеров
Три часа на разговоры: что ждет Путина и Трампа в Хельсинки
Саммит в Хельсинки станет первой полноформатной встречей Путина и Трампа вне рамок многосторонних международных форумов. Центральной темой встречи, как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, будет текущее состояние и перспективы развития российско-американских отношений.
Лидеры России и США лично встречались дважды. В июле 2017 года президенты провели полноценные переговоры во время саммита G20 в Гамбурге, обсудив проблемы двусторонних отношений, сирийский и украинский кризисы.