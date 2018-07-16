В Кремле назвали бесперспективными «диалоги о Крыме»

В Кремле назвали бесперспективными диалоги о «возвращении» Крыма

По словам пресс-секретаря, Крым стал одним из регионов России в строгом соответствии с международным правом.

"Предтечей этого решения крымчан и Российской Федерации, принятого впоследствии, были известные события в Киеве, спровоцированные и срежиссированные тоже известно кем", — подчеркнул Песков.