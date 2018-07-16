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В России ускорят поиски пропавших детей
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В России ускорят поиски пропавших детей 

Парламентская газета 38 минут назад
Фото: IMCREATOR.COM
В Госдуму внесен законопроект, ускоряющий и упрощающий процесс поиска пропавших детей. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, передает пресс-служба парламентария.
Документ направлен на создание дополнительных условий для оперативного поиска без вести пропавших детей путем определения их возможного местонахождения по геолокации.
«В поиске пропавших детей имеют значение часы и минуты, которые влияют на саму возможность спасения жизни и недопущения необратимых последствий и в ситуациях, когда ребенок незаконно удерживается, и в ситуациях, когда ребенок заблудился, попал в опасную жизненную ситуацию, поэтому принятие экстренных мер в оперативном порядке позволит кардинально повлиять на перспективу спасения ребенка и оказания ему своевременной помощи», — говорится в пояснительной записке.
В частности, законопроектом предлагается упростить и ускорить процедуру поиска пропавшего ребенка и сделать возможным использование геолокационных данных по соответствующему заявлению родителей или опекунов и на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
Если же сим-карта устройства зарегистрирована на другого человека, то потребуется также его письменное согласие. При этом, обязательным является уведомление суда в течение 24 часов, а в случае необходимости их продолжения предусмотрена необходимость получения судебного решения.
По словам Яровой, современные технологические решения должны позволять правоохранителям действовать более оперативно. Кроме того, поиск ребенка с использованием данных геолокации является малозатратным, но высокоэффективным.
«Предлагаемые нами меры дадут серьезный и реальный шанс на спасение ребенка. Данные геолокации, полученные в кратчайшие сроки, бесценны, потому что главное, на что направлены усилия оперативников — это установление местонахождения пропавшего ребенка в первые часы», — отметила вице-спикер.
По данным МВД, в России ежегодно теряется свыше 120 тысяч человек, из которых более трети — несовершеннолетние. До тысячи пропавших детей каждый год гибнет до прибытия помощи, оказавшись в труднодоступных местах, например, заблудившись в лесу. При этом подавляющее большинство из них на момент пропажи имеет при себе сотовый телефон, который остаётся включённым в течение нескольких суток.
В 2017 году в МВД поступило 20 тысяч обращений о пропаже детей, шесть тысяч из них нашли в первые сутки, семь тысяч детей удалось обнаружить в результате разыскных мероприятий с участием МВД, МЧС и волонтёрских организаций. Судьба полутора тысяч неизвестна до сих пор.
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