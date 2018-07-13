Трамп открестился от критики Мэй 

Президент США Дональд Трамп заявил, что не критиковал премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, передает Reuters.
Он назвал новости о критике фейковыми.
"Я не критиковал премьер-министра Мэй. Интервью The Sun — это fake news", — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что Трамп в интервью таблоиду The Sun опроверг сообщения, что он считает британского премьера Терезу Мэй «школьной учительницей».
В свою очередь пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп уважительно относится к британскому премьер-министру Терезе Мэй.