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Путин примет участие в награждении обладателя Кубка ЧМ
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Путин примет участие в награждении обладателя Кубка ЧМ 

Мир24 14 июля 2018
Президент России Владимир Путин примет участие в награждении победителя чемпионата мира по футболу, сообщается на сайте Кремля.
Также глава государства посмотрит финальный матч между сборными Франции и Хорватии, который пройдет на московском стадионе «Лужники».
Кроме того, на финал приедут лидеры и главы правительств 14 стран, в том числе президенты Франции Эмманюэль Макрон и Хорватии Колинда Грабар-Китарович, чьи сборные в воскресенье поспорят за Кубок мира. Присутствовать будут и глава Беларуси Александр Лукашенко, президент Молдовы Игорь Додон, глава Армении Армен Саргсян, премьер-министр Кыргызстана Мухамметкалый Абулгазиев.
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