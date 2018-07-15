Мэр хочет пригласить в гости Путина

«75-летие освобождения Киркенеса и Восточного Финнмарка — годовщина национального масштаба. И пригласить Путина будет вполне уместно», — считает Рафаэльсен.

Осенью 1944 года Восточный Финнмарк, имеющий границу с Россией , стал первой территорией, вновь ставшей норвежской после немецкой оккупации. Освобождение началось с большого наступления, начатого Красной Армией, которое завершилось у реки Танаэльвен в начале ноября.

С тех пор приглашать русских в гости в Киркенес на празднование освобождения стало традицией. Во время празднования 70-летия освобождения в пограничном городе побывал российский министр иностранных дел Сергей Лавров

Приглашение Путина, впрочем, может дать неверный сигнал другим странам.

Больше сотрудничества

Приграничные районы на севере много лет развивают народную дипломатию несмотря на прохладный политический климат в отношениях между соседними странами.

Ведется сотрудничество в управлении природными ресурсами и рыбным поголовьем, помимо этого Киркенес может сослаться на сравнительно хорошее сотрудничество с россиянами в области бизнеса.

В этом году так называемому Баренцеву сотрудничеству исполнилось 25 лет. Рафаэльсен считает, что важно, чтобы Норвегия боролась за дальнейшее укрепление двусторонних связей, в частности, из-за потенциала промышленного сотрудничества в нефтегазовой сфере в Баренцевом море.

«После аннексии Крыма в 2014 году отношения между Норвегией и Россией напряженные, но то, что Россия — центральный партнер в сотрудничестве по арктическим вопросам, неизменно. Поэтому очень важно сохранять диалог, особенно в эти времена», — говорит Рафаэльсен.

Он напоминает о том, что Путин и американский президент Дональд Трамп скоро встретятся в Хельсинки , и думает, что Норвегии тоже стоило бы пригласить Россию к диалогу.

Приглашение может быть не так понято

Для населения России очень важна символика, и приглашение в Северную Норвегию, вероятно, упало бы в Москве в добрую почву, по мнению сотрудника Норвежского института внешней политики (NUPI), Якуба М. Годзимирского (Jakub M. Godzimirski).

«В каком-то смысле это хорошая идея. Будучи странами-соседками, мы должны учитывать географию и сохранять хорошие отношения с Россией. Вместе с тем это будет подавать сигналы, которые сложно будет понять другим странам, граничащим с Россией и воспринимающим это соседство как бОльшую проблему, нежели Норвегия», — говорит Годзимирский.

Недавно страны ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России, введенные из-за конфликта на Украине

Годзимирский думает, что для Норвегии лучше держаться на безопасной стороне и не делать ничего, что может быть воспринято как отказ от западного сотрудничества и согласия в вопросе о том, как следует относиться к России.

«Вскоре после конфликта на Украине Норвегия пригласила российского премьер-министра участвовать в праздновании освобождения Восточного Финнмарка. Возможно, именно этого уровня надо придерживаться и в 2019 году», — говорит он.