В Хорватии не намерены по примеру Путина строить дорогие стадионы

Мэр хорватского Загреба Милан Бандич представил проект строительства национального стадиона и дома футбола в столице страны, сообщает "Советский спорт" Политик отметил, что не намерен следовать примеру президента России Владимира Путина и строить дорогостоящие арены. "Я не буду строить стадионы, как Путин, за € 400 или 500 млн Хорватия — не Россия , хотя я уважаю Путина как президента, и признаю, что он организовал невероятный чемпионат мира. Мы сделаем самый красивый стадион на 35 тыс. мест, который будет стоить € 120 млн", — приводит слова Бандича 24sata. Ранее президент Хорватии подарила Путину футболку сборной своей страны.