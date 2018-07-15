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В Хорватии не намерены по примеру Путина строить дорогие стадионы
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В Хорватии не намерены по примеру Путина строить дорогие стадионы 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
Мэр хорватского Загреба Милан Бандич представил проект строительства национального стадиона и дома футбола в столице страны, сообщает "Советский спорт".
Политик отметил, что не намерен следовать примеру президента России Владимира Путина и строить дорогостоящие арены.
"Я не буду строить стадионы, как Путин, за € 400 или 500 млн Хорватия — не Россия, хотя я уважаю Путина как президента, и признаю, что он организовал невероятный чемпионат мира.
Мы сделаем самый красивый стадион на 35 тыс. мест, который будет стоить € 120 млн", — приводит слова Бандича 24sata.
Ранее президент Хорватии подарила Путину футболку сборной своей страны.
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