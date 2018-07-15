Путин поздравил металлургов с праздником

Работа металлурга всегда пользовалась особым почетом, заявил Путин

Президент России Владимир Путин поздравил работников горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником, отметив, что работа горняка всегда пользовалась особым почетом и уважением, сообщила пресс-служба Кремля

"Работа горняка, металлурга всегда пользовалась особым почетом и уважением. Усилиями многих поколений, трудовых династий — на Урале и в Кузбассе, в Восточной Сибири и на северо-западе, в центре страны — были созданы мощные производственные комплексы, настоящие флагманы отечественной индустрии, которые внесли огромный вклад в промышленное и инфраструктурное развитие страны, оснащение армии и флота России", — отметил президент в поздравлении.

Также Путин подчеркнул, что уверенная работа сотен тысяч специалистов этой отрасли "во многом определяет динамику российской экономики, позволяет реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, надежно обеспечивать обороноспособность нашей страны".