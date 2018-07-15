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Путин поздравил металлургов с праздником
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«Будут воровать в два раза больше»

Работа металлурга всегда пользовалась особым почетом, заявил Путин 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил работников горно-металлургического комплекса с профессиональным праздником, отметив, что работа горняка всегда пользовалась особым почетом и уважением, сообщила пресс-служба Кремля.
"Работа горняка, металлурга всегда пользовалась особым почетом и уважением. Усилиями многих поколений, трудовых династий — на Урале и в Кузбассе, в Восточной Сибири и на северо-западе, в центре страны — были созданы мощные производственные комплексы, настоящие флагманы отечественной индустрии, которые внесли огромный вклад в промышленное и инфраструктурное развитие страны, оснащение армии и флота России", — отметил президент в поздравлении.
Также Путин подчеркнул, что уверенная работа сотен тысяч специалистов этой отрасли "во многом определяет динамику российской экономики, позволяет реализовывать масштабные инфраструктурные проекты, надежно обеспечивать обороноспособность нашей страны".
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