«Великая личность!» — Трамп о Ким Чен Ыне, которого ранее называл «больным щенком»

Дональд Трамп у власти уже два года, и за это время его отношение к Ким Чен Ыну развернулось кардинально. Первое время он нарабатывал политический вес особо жесткими заявлениями в адрес Северной Кореи — американские СМИ всерьез опасались начала вооруженного кофликта во взрывоопасном регионе.

Трамп усиленно подливал масла в огонь. Во время одной из речей он назвал лидера КНДР «маленьким человеком-ракетой» и «больным щенком». Ким Чен Ын долго не ждал и обозвал соперниками «слабоумным стариком».

С тех пор прошло более полугода — и недавно американский лидер в интервью телекомпании ITV заявил, что Ким Чен Ын на самом деле — «умный, забавный и жесткий». Слова Дональда Трампа приводит издание The Mail on Sunday.

Также президент США отметил, что лидер КНДР хорошо ведет переговоры и вообще «великая личность». Трамп отдельно похвастался, что ему удалось отлично поладить с Ыном, хотя он по-прежнему считает его «бесжалостным диктатором». Однако общаться с такими людьми — одна из задача президента Соединенных штатов.