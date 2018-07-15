Пушков отреагировал на отношение Трампа к Украине

Пушков отреагировал на слова Туска об отношении Трампа к Украине

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал комментарий по поводу слов председателя Евросовета Дональда Туска об отношении американского лидера Дональда Трампа Украине . Об этом он написал на своей странице в твиттере. По словам Пушкова, Трамп является реалистом, а украинская сторона не дает оснований для энтузиазма. "От России зависит многое в мире, а роль Киева исчерпывается украинским кризисом", — заявил Пушков. Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что ему интересны мотивы политики России в отношении Украины. По словам Туска, президент США также признался, что к самой Украине испытывает намного меньше энтузиазма.