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Пушков отреагировал на отношение Трампа к Украине
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Пушков отреагировал на слова Туска об отношении Трампа к Украине 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: ТАСС
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков дал комментарий по поводу слов председателя Евросовета Дональда Туска об отношении американского лидера Дональда Трампа к Украине. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
По словам Пушкова, Трамп является реалистом, а украинская сторона не дает оснований для энтузиазма.
"От России зависит многое в мире, а роль Киева исчерпывается украинским кризисом", — заявил Пушков.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил, что ему интересны мотивы политики России в отношении Украины. По словам Туска, президент США также признался, что к самой Украине испытывает намного меньше энтузиазма.
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