Ищенко: Путин и Трамп могут договориться по Украине

16 июля в Хельсинки главы государств обсудят двусторонние отношения и ключевые вопросы международной повестки.

Политолог также прокомментировал историю с видеороликом, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида сказал: «Слава Украине, давай, давай!», — а Огнен Вукоевич , который раньше тоже выступал за национальную команду: «Эта победа за „Динамо“ и за Украину. Хорватия, вперёд!»

«В данной ситуации они посвящали свою победу другому государству — ФИФА усмотрела в этом политику, и Хорватия с этим согласилась. Всем прекрасно известно, что между Россией и Украиной отношения крайне напряжённые, причём Украина даже заявляет, что ведёт с Россией войну. Соответственно, не усмотреть в этом политический лозунг было бы крайне сложно», — заявил Ищенко.