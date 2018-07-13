Ищенко: Путин и Трамп могут договориться по Украине 

16 июля в Хельсинки главы государств обсудят двусторонние отношения и ключевые вопросы международной повестки.
«Для Трампа ни Сирия, ни Украина не являются такими важными вопросами, как для администрации Обамы, поэтому по всем этим вопросам Трамп теоретически может договориться с Россией. Другое дело, что у США огромные запросы: они пытаются отдать то, что им не принадлежит и ещё получить с этого дивиденды», — сказал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Политолог также прокомментировал историю с видеороликом, на котором защитник сборной Хорватии Домагой Вида сказал: «Слава Украине, давай, давай!», — а Огнен Вукоевич, который раньше тоже выступал за национальную команду: «Эта победа за „Динамо“ и за Украину. Хорватия, вперёд!»
«В данной ситуации они посвящали свою победу другому государству — ФИФА усмотрела в этом политику, и Хорватия с этим согласилась. Всем прекрасно известно, что между Россией и Украиной отношения крайне напряжённые, причём Украина даже заявляет, что ведёт с Россией войну. Соответственно, не усмотреть в этом политический лозунг было бы крайне сложно», — заявил Ищенко.
«Слава Украине! Героям слава!» — лозунг Украинской повстанческой армии, которая во время Второй мировой войны воевала против советских войск на стороне гитлеровцев. В последние годы приветствие пособников нацистов обрело на Украине популярность и часто используется в современной политической практике.