Трамп назвал королеву Британии потрясающей женщиной

"Такая замечательная женщина и такая красивая. Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней", — отметил американский лидер. Он добавил, что его мать Мэри Энн Трамп считала британскую королеву воплощением элегантности, передает ТАСС

Между тем в Сети назвали «клоунадой» поведение Трампа на встрече с королевой. Во время совместного прохождения перед строем королевских гвардейцев американский президент оттеснил британскую королеву в сторону.