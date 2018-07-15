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Трамп назвал королеву Британии потрясающей женщиной
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Трамп назвал королеву Британии потрясающей женщиной 

Российская Газета 22 минуты назад
Президент США Дональд Трамп назвал королеву Великобритании потрясающей женщиной. По его словам, Елизавета II обладает остроумием и проницательностью.
"Такая замечательная женщина и такая красивая. Это была такая большая честь наконец-то встретиться с ней", — отметил американский лидер. Он добавил, что его мать Мэри Энн Трамп считала британскую королеву воплощением элегантности, передает ТАСС.
Между тем в Сети назвали «клоунадой» поведение Трампа на встрече с королевой. Во время совместного прохождения перед строем королевских гвардейцев американский президент оттеснил британскую королеву в сторону.
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