Трамп осыпал Елизавету II комплиментами

«Она невероятная женщина, такая элегантная и красивая. Когда я говорю «красивая», я имею в виду и внутри и снаружи. Она красивая женщина», — цитирует Трампа газета Mail on Sunday.

При этом издание отметило, что Трамп нарушил британский королевский протокол, затронув тему выхода Великобритании из Евросоюза . По словам президента, Её Величество назвала эту проблему очень сложной.

Ранее News.Ru сообщал, что во время прогулки по Букингемском дворцу Трамп позволил себе идти впереди королевы, это также считается грубым нарушением.