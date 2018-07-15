Трамп осыпал Елизавету II комплиментами 

Дональд Трамп поделился впечатлениями от переговоров в королевой Великобритании Елизаветой II. Президент США заявил, что за 45 минут, пока длилась встреча, они с Её Величеством «отлично поладили».
«Она невероятная женщина, такая элегантная и красивая. Когда я говорю «красивая», я имею в виду и внутри и снаружи. Она красивая женщина», — цитирует Трампа газета Mail on Sunday.
При этом издание отметило, что Трамп нарушил британский королевский протокол, затронув тему выхода Великобритании из Евросоюза. По словам президента, Её Величество назвала эту проблему очень сложной.
Ранее News.Ru сообщал, что во время прогулки по Букингемском дворцу Трамп позволил себе идти впереди королевы, это также считается грубым нарушением.
Сразу после Великобритании глава Белого дома отправляется в Финляндию на встречу с Владимиром Путиным. Саммит Россия-США пройдёт в Хельсинки 16 июля. В связи с этим в финской столице приняты повышенные меры безопасности.