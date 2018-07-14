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Названы темы переговоров лидеров России и Катара
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Названы темы предстоящих переговоров лидеров России и Катара 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
Доха назвала темы, которые эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани планирует обсудить в воскресенье, 15 июля, с президентом России Владимиром Путиным, перед финалом чемпионата мира по футболу с участием сборных Франции и Хорватии.
По информации QNA, на переговорах между лидерами Катара и России речь пойдет о «путях укрепления прочных отношений между двумя дружественными странами, а также о региональных и международных проблемах, представляющих взаимный интерес», передает РИА «Новости».
Кроме того, эмир Катара в присутствии российского лидера Владимира Путина и президента ФИФА Джанни Инфантино примет участие в официальной церемонии передачи права на проведение мирового первенства.
Аль Тани посмотрит финальный матч чемпионата с участием сборных Франции и Хорватии на стадионе «Лужники» в Москве.
Напомним, о возможной встрече эмира Катара с Путиным стало известно в минувшую субботу.
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