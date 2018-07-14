Карлос Шакал просит защиту у Путина 

Осужденный во Франции революционер Ильич Рамиирес Санчес, известный как Карлос Шакал, просит защиты у Владимира Путина. Его обвиняют в преступлениях 40-летней давности.
«Передай привет товарища Маргарита Симоньян, и да здравствует Сталин, да здравствует Ельцин и, да здравствует товарищ Владимир Владимирович Путин!», — говорит Карлос в своём заявлении к российскому президенту, рассказал News.ru писатель Игорь Молотов.
Ранее Шакал, обратился к Организации Объединённых Наций с просьбой рассмотреть его дело на Генеральной Ассамблее. По его словам, Франция удерживает его вопреки всем международным нормам.