Ещё
Карлос Шакал просит защиту у Путина
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Карлос Шакал просит защиту у Путина 

News.ru 1 час назад
Осужденный во Франции революционер Ильич Рамиирес Санчес, известный как Карлос Шакал, просит защиты у Владимира Путина. Его обвиняют в преступлениях 40-летней давности.
«Передай привет товарища Маргарита Симоньян, и да здравствует Сталин, да здравствует Ельцин и, да здравствует товарищ Владимир Владимирович Путин!», — говорит Карлос в своём заявлении к российскому президенту, рассказал News.ru писатель Игорь Молотов.
Ранее Шакал, обратился к Организации Объединённых Наций с просьбой рассмотреть его дело на Генеральной Ассамблее. По его словам, Франция удерживает его вопреки всем международным нормам.
В 1994 году Санчеса задержали в его доме в Судане и привезли во Францию, где осудили за теракт в 1974 году в Париже, нападение на штаб-квартиру ОПЕК в Вене и к захвату самолёта в 1976 году. Сам Карлос вину полностью отрицает.
News.ru: последние новости
Медведев провёл неформальную встречу с правительством Россия отказывается поддержать декларацию ПА ОБСЕ Путин созвал российских послов на спецсовещание
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым оказался на грани природной катастрофы237
Путина не захотели видеть в Париже654
Кадыров оправдался за казнь чеченок28
Киевляне в ужасе от странных меток в домах51
Сердюков женился на Васильевой526
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение