Путина не захотели видеть в Париже

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Во Франции рассказали о позиции Макрона по участию Путина в саммите G7 

Газета.Ru 57 минут назад
Президент Франции Эммануэль Макрон не готов приглашать президента России Владимира Путина на саммит G7, который должен пройти на юге Франции летом 2019 года, передает Reuters.
≥≥ В Кремле назвали темы переговоров Путина и Макрона
Сообщается, что Макрон планирует встретиться с российским лидером в Москве в день финала Чемпионата мира по футболу для того, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине.
По словам источника в Елисейском дворце, Макрон принял решение не приглашать Путина на саммита «большой семерки» из-за того, что не увидел значительных изменений в ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Путин направил Макрону поздравление с Днем взятия Бастилии, в котором высоко оценил российско-французские отношения и выразил надежду на то, что майский визит Макрона поспособствует развитию политического диалога между странами.
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