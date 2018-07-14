Путина не захотели видеть в Париже

Во Франции рассказали о позиции Макрона по участию Путина в саммите G7

Сообщается, что Макрон планирует встретиться с российским лидером в Москве в день финала Чемпионата мира по футболу для того, чтобы обсудить ситуацию в Сирии и на Украине

По словам источника в Елисейском дворце, Макрон принял решение не приглашать Путина на саммита «большой семерки» из-за того, что не увидел значительных изменений в ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Путин направил Макрону поздравление с Днем взятия Бастилии, в котором высоко оценил российско-французские отношения и выразил надежду на то, что майский визит Макрона поспособствует развитию политического диалога между странами.