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Додон пообещал Путину «не дружить с Западом против России»
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Додон пообещал Путину «не дружить с Западом против России» 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Кишинев готов дружить со всеми и не хочет, чтобы его использовали «против кого-то». Такое заявление сделал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Молдовы Игорь Додон.
«Дружить с Западом против России мы не намерены. Это моя позиция», — заявил Додон.
Он отметил, что внутри страны пока еще есть парламентское большинство и правительство, известное своей антироссийской риторикой. Додон выразил надежду, что все поменяется после выборов, которые пройдет в Молдавии через несколько месяцев.
Вначале встречи Додон поздравил Путина с очень достойным выступлением на ЧМ-2018. Он признался, что вся страна болела за команду Черчесова и была рада достигнутым результатам.
Завтра Игорь Додон посетит финальный матч ЧМ-2018 между Францией и Хорватией. Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в Москве, пишет ТАСС.
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