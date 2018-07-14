Додон пообещал Путину «не дружить с Западом против России»

«Дружить с Западом против России мы не намерены. Это моя позиция», — заявил Додон.

Он отметил, что внутри страны пока еще есть парламентское большинство и правительство, известное своей антироссийской риторикой. Додон выразил надежду, что все поменяется после выборов, которые пройдет в Молдавии через несколько месяцев.

Вначале встречи Додон поздравил Путина с очень достойным выступлением на ЧМ-2018. Он признался, что вся страна болела за команду Черчесова и была рада достигнутым результатам.