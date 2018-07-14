Путин держит Трампа на крючке

Кэтрин Филип (Catherine Philp), Том Парфит (Tom Parfitt): Г-н Путин приедет на этот саммит с гораздо более четкой картиной того, что он хочет в результате нее получить, и он сможет извлечь из нее определенную выгоду уже благодаря тому, что эта встреча вообще состоится: он будет сидеть за одним столом с лидером единственной сверхдержавы в мире — так же, как когда-то, в условиях биполярного мира сидели лидеры США и СССР. Кроме того, г-н Путин постарается еще больше усилить раскол между Белым Домом и его традиционными европейскими союзниками, наличие которого наглядно продемонстрировал саммит НАТО на этой неделе.

Комментарии читателей

Foreversideways

Мы не знаем, что происходит на самом деле, но по крайней мере нам есть о чем подумать.

Hem Laljee

Создается впечатление, что они очень хорошо ладят друг с другом, как будто они понимают язык друг друга, с чем бы им ни приходилось иметь дело. Эта встреча не принесет ничего хорошего простым людям, потому что они оба — «миллиардеры» и потому что больше всего на свете они почитают власть денег.

Simon Woodruff

Несомненно, Путин держит Трампа на крючке — из-за того ли, что Трамп выиграл на выборах благодаря российским деньгам, из-за фальсификаций на выборах или из-за компрометирующих записей. Но Мюллер уже у тебя на хвосте, старый маразматик…

Hopotter

Трудно понять, кто является самым опасным лидером на планете — Трамп или Путин.

Colin Dutton ответил Hopotter

Это станет примером того, как психопат с ледяным взглядом будет манипулировать самовлюбленным инфантильным мужчиной, страдающим рассеянным вниманием. Это могло бы стать довольно забавным, если бы они оба не были вооружены до зубов ядерными ракетами.

FlagRecommend ответил phil sheridan

Все это внимание тешит самолюбие Трампа. Полагаю, что он готов отдать еще больше, лишь бы в газетах продолжили о нем писать.

K Swain

Получается, первоначально именно Северной Корее принадлежал компромат на Трампа? А Путин оказался всего лишь вторым? Да неужели!

stella hollis

Преимущество встречи один на один заключается в том, что никакие решения не закрепляются официально и ни у каких заявлений или ошибочных суждений не будет долгосрочных последствий. Путин вряд ли совершит ту ошибку, которую совершают критики Трампа, считая его глупцом. А вот циник вполне может признать, что большая часть населения Крыма действительно предпочитает относиться к России , а не к Украине и что, если спокойствия в этом регионе можно достичь, признав этот факт на международном уровне, это не так уж и плохо. Нельзя ограничиваться одними лишь разговорами о мире — миру необходимо дать шанс.

Chris Frankland

Ким — азиат, чья душа загадочна и непостижима. Путин тоже обладает подобными чертами. Ему не нужны уроки от Кима. Между тем Трамп не знает, с чего начать.

Путин умен. Трамп глуп. Никакого соперничества.