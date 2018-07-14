Аббас восхитился организацией ЧМ-2018 

Организация ЧМ-2018 стала примером успешного проведения крупных соревнований, заявил президент Палестины Махмуд Аббас на встрече в Кремле с российским лидером Владимиром Путиным.
«Все отмечают успешную организацию Россией [чемпионата]. Организация этого чемпионата мира уже стала примером того, как нужно организовывать такие масштабные спортивные соревнования», — сказал Аббас, передает ТАСС.
Он сказал, что рад попасть в Москву именно в дни проведения чемпионата. «Позвольте поздравить Вас с тем, чего удалось достичь», — сказал Аббас Путину.
Аббас отметил, что регулярные встречи с российским руководством позволяют развивать двусторонние отношения и решать региональные вопросы.
В частности, рассказал он, большой проблемой для Палестины являются «попытки и планы Израиля по новым поселениям». По его словам, тысячам людей «приходится не спать днем и ночью, чтобы израильскому руководству не удалось реализовать свои планы».
Президент Палестины посетовал, что отношения страны с США переживают «не лучший период в своей истории». «Мы остановили все наши контакты с американцами, это связано с тем, что они пытаются реализовать так называемую сделку века и, мы считаем, что первым шагом на пути реализации этого плана стал перенос посольства США [в Израиле] в Иерусалим», — сказал он.
Аббас добавил, что, по его мнению, Вашингтон решил «удалить со стола переговоров» тему палестинских беженцев.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить палестино-израильское урегулирование и ситуацию в Сирии.