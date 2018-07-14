Аббас восхитился организацией ЧМ-2018

«Все отмечают успешную организацию Россией [чемпионата]. Организация этого чемпионата мира уже стала примером того, как нужно организовывать такие масштабные спортивные соревнования», — сказал Аббас, передает ТАСС

Он сказал, что рад попасть в Москву именно в дни проведения чемпионата. «Позвольте поздравить Вас с тем, чего удалось достичь», — сказал Аббас Путину.

Аббас отметил, что регулярные встречи с российским руководством позволяют развивать двусторонние отношения и решать региональные вопросы.

В частности, рассказал он, большой проблемой для Палестины являются «попытки и планы Израиля по новым поселениям». По его словам, тысячам людей «приходится не спать днем и ночью, чтобы израильскому руководству не удалось реализовать свои планы».

Президент Палестины посетовал, что отношения страны с США переживают «не лучший период в своей истории». «Мы остановили все наши контакты с американцами, это связано с тем, что они пытаются реализовать так называемую сделку века и, мы считаем, что первым шагом на пути реализации этого плана стал перенос посольства США [в Израиле] в Иерусалим », — сказал он.

Аббас добавил, что, по его мнению, Вашингтон решил «удалить со стола переговоров» тему палестинских беженцев.