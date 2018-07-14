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Богданов обсудил с главой МИД Судана взаимодействие на площадке ООН
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Богданов обсудил с главой МИД Судана взаимодействие на площадке ООН 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов встретился с министром иностранных дел Судана, сообщается на сайте МИД РФ.
"В МИД России состоялась встреча специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел России М. Л. Богданова с государственным министром иностранных дел Республики Судан О. Али", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-суданских отношений, включая углубление внешнеполитической координации на площадке ООН и в рамках действующего российско-суданского рабочего комитета высокого уровня. Была также рассмотрена ближневосточная и африканская повестка дня с акцентом на ситуацию в Дарфуре, Южном Судане и проблематику межсуданского урегулирования.
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