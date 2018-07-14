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Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
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Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа 

РИА Новости 55 минут назад
Общение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 16 июля в Хельсинки продлится примерно три часа, включая пресс-конференцию, следует из расписания дня встречи, опубликованного в мобильном приложении саммита HELSINKI2018.
"Встреча тет-а-тет Путина и Трампа начнется в 13.15, а встреча Путина и (президента Финляндии) Саули Ниинистё начнется в 16.30", — говорится в расписании.
>> Кремль раскрыл формат встречи Путина и Трампа
Также из мобильного приложения следует, что встреча Трампа с Ниинистё пройдет в промежуток с 7 до 10 утра (время совпадает с мск).
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что саммит пройдет в президентском дворце в центре Хельсинки, он начнется с беседы Путина и Трампа тет-а-тет и завершится пресс-конференцией, на которой президенты ответят как минимум на четыре вопроса.
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