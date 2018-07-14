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В Госдуме назвали фейковыми новые обвинения США
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В Госдуме назвали фейковыми новые обвинения США в отношении России 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT выдвижение Минюстом США новых обвинений в адрес 12 россиян в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы вмешательстве в американские выборы со стороны России.
«Результат выборов в США не устроил кого-то. Поэтому они пытаются перекладывать с больной головы на здоровую ответственность за свою плохую работу. Мы заявляли и продолжаем заявлять, что у России не было никакой мотивации вмешиваться в выборы. У них нет ни одного доказательства, а только голословные обвинения», — сказал он.
Чепа также предположил, что новые обвинения не случайно появились незадолго до предстоящей 16 июля встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.
«Это не совпадение, а именно попытка повлиять на данную встречу тех людей, которые не хотят налаживания отношений между нашими странами, которые всячески противодействуют этому. Это специально вброшенный очередной фейк», — почеркнул депутат.
Ранее стало известно, что США выдвинули новые обвинения в отношении 12 россиян, которых подозревают в причастности к якобы хакерским атакам во время президентской кампании в США в 2016 году.
RT на русском: последние новости
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