В Госдуме назвали фейковыми новые обвинения США в отношении России

«Результат выборов в США не устроил кого-то. Поэтому они пытаются перекладывать с больной головы на здоровую ответственность за свою плохую работу. Мы заявляли и продолжаем заявлять, что у России не было никакой мотивации вмешиваться в выборы. У них нет ни одного доказательства, а только голословные обвинения», — сказал он.

Чепа также предположил, что новые обвинения не случайно появились незадолго до предстоящей 16 июля встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа

«Это не совпадение, а именно попытка повлиять на данную встречу тех людей, которые не хотят налаживания отношений между нашими странами, которые всячески противодействуют этому. Это специально вброшенный очередной фейк», — почеркнул депутат.

Ранее стало известно, что США выдвинули новые обвинения в отношении 12 россиян, которых подозревают в причастности к якобы хакерским атакам во время президентской кампании в США в 2016 году.