В Северной Корее перестали критиковать США

Американо-северокорейский саммит в Сингапуре привел к улучшению отношения властей КНДР США . По словам западных дипломатов, в Стране чучхе исчезли антиамериканские лозунги и плакаты, которые ранее часто встречались на улицах и в учреждениях КНДР.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре прошла первая в истории личная встреча лидеров США и Северной Кореи. По ее итогам Дональд Трамп Ким Чен Ын подписали совместную декларацию. Судя по реакции лидеров, они остались довольны результатами переговоров. Трамп же вообще в очень положительных выражениях отозвался о председателе Госсовета КНДР Ким Чен Ыне.

"В последнее время на улицах уже практически нельзя увидеть антиамериканских лозунгов и плакатов. Это сильно бросается в глаза, если сравнивать с предыдущей практикой", — заявила радиостанция «Голос Америки», ссылаясь на полученное по электронной почте письмо от одного западного дипломата, работающего в Пхеньяне . Источник, комментируя ситуацию в КНДР, выразил уверенность, что все это означает новую линию руководства Страны чучхе в отношении США. Перемены наступили после саммита в Сингапуре.

Дипломат при этом затруднился сказать, исчезла ли антиамериканская пропаганда и из процесса идеологического обучения северокорейцев. «Мы не имеет доступа к подобным вопросам, потому здесь ничего не могу сказать», — заявил он, отвечая на вопросы журналистов, заданный в электронном письме.

Данная информация о снижении антиамериканской риторики подтверждают и южнокорейские эксперты, постоянно читающие газеты и журналы КНДР. Примечательно, что в этом году в КНДР не стали проводить и массовых антиамериканских демонстраций, и митингов, которые обычно проходили в Северной Корее каждый год в июне и июле.