Путин и Трамп обсудили судьбу Украины

Путин и Трамп обсудили новые идеи по урегулированию кризиса на Украине

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп договорились проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса на Украине . Об этом российский лидер рассказал в интервью Первому каналу. «Мы говорили по Украине, там есть некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать это пока на экспертном уровне», — сказал Путин. По его словам, это может стать позитивным элементом движения вперед. Переговоры Трампа и Путина прошли в Хельсинки 16 июля. Включая беседу тет-а-тет, они продлились четыре часа. По словам российского лидера, стороны не решили многочисленные проблемы, но сделали первый важный шаг.