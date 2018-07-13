Депутат разъяснил слова Трампа о присоединении Крыма

Ранее Трамп заявил, что если бы он был президентом США в 2014 году, то не допустил бы присоединения Крыма к России, назвав это ошибкой администрации Барака Обамы . Трамп подчеркнул, что Крым — это "катастрофа Обамы".

"Если заглянуть глубоко в заявление Трампа, то он имел в виду прежде всего то, что если бы он был президентом, когда был Обама, то он бы не допустил силового захвата Петром Порошенко власти в Киеве. А переворот на Украине тогда произошел именно из-за поддержки со стороны США, сама бы Украина не рискнула. Трамп говорит то, что было бы просто по-другому", — сказал журналистам Шхагошев.

Парламентарий добавил, что возвращение Крыма в состав РФ прошло исключительно в рамках международного права, по итогам общекрымского референдума, безопасность проведения которого обеспечила прежде всего Россия.

"Но все уже в прошлом, и в результате Крым вернулся в родную гавань… Трамп понимает, что этот вопрос закрыт и изменить его невозможно", — заключил депутат.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.