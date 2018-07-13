МИД РФ просит у Лондона сведения о «Новичке»

Посольство России Великобритании требует раскрытия сведений о найденном флаконе со следами «Новичка». Вещество было найдено 13 июля в ходе обысков в доме Чарльза Роули , пострадавшего от отравления в Эйсмбери.

Российская сторона настаивает на получении подробной информации о том, какого рода вещество было найдено, а также насколько этот инцидент вписывается в общую ситуацию с загадочными отравлениями, пишет ТАСС

30 июня в больницу города Эймсбери доставили 45-летнего Чарли Роули и его сожительницу, 44-летнюю Дон Стёрджесс . Предположительно, они были отравлены тем же веществом, от которого пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 8 июля стало известно, что Стёрджесс скончалась, а Роули через несколько дней пришёл в себя.

Ранее News.ru писал, что британские следователи обнаружили флакон из-под нервно-паралитического вещества в доме отравившегося в Эймсбери Чарли Роули. Предстоит выяснить, относится ли оно к той же партии, от которой пострадала семья Скрипалей.