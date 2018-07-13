Ещё
МИД РФ просит у Лондона сведения о «Новичке»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ просит у Лондона сведения о «Новичке» 

News.ru 1 час назад
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Gustavo Valiente
Посольство России в Великобритании требует раскрытия сведений о найденном флаконе со следами «Новичка». Вещество было найдено 13 июля в ходе обысков в доме Чарльза Роули, пострадавшего от отравления в Эйсмбери.
Российская сторона настаивает на получении подробной информации о том, какого рода вещество было найдено, а также насколько этот инцидент вписывается в общую ситуацию с загадочными отравлениями, пишет ТАСС.
30 июня в больницу города Эймсбери доставили 45-летнего Чарли Роули и его сожительницу, 44-летнюю Дон Стёрджесс. Предположительно, они были отравлены тем же веществом, от которого пострадали экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. 8 июля стало известно, что Стёрджесс скончалась, а Роули через несколько дней пришёл в себя.
Ранее News.ru писал, что британские следователи обнаружили флакон из-под нервно-паралитического вещества в доме отравившегося в Эймсбери Чарли Роули. Предстоит выяснить, относится ли оно к той же партии, от которой пострадала семья Скрипалей.
News.ru: последние новости
Путин созвал российских послов на спецсовещание Кремль обеспокоен санкциями по «Северному потоку-2» Песков: США заставляют Европу перейти на их газ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новое наказание для россиян и другие события дня38
Угроза ОПЕК: Россия заберет чужую добычу66
Найден источник «Новичка» в Великобритании240
В Москве обнаружили насаженный на забор труп человека75
Украине предрекли голодные бунты93
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
01:00
Крымский мост разоряет Украину
Экономика Рынки
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
01:49
Женщина устроила погром в подмосковном магазине
Происшествия
00:30
Взорван стартовый комплекс мыса Канаверал
Наука и техника
01:40
Самолет Трампа перекрасят в триколор
В мире Оружие
02:02
Терезу Мей сравнили со служанкой
В мире
01:00
Роза Сябитова назвала размер своей пенсии
Шоу-бизнес Другое
02:26
Опубликовано видео освобождения «хлебного короля»
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение