Ушаков рассказал об общих интересах с США 

Интересы России и США, как крупных ядерных держав, совпадают в сфере поддержания международной безопасности, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"У нас сфер, где интересы России и США близки и совпадают, очень много. Это, прежде всего, обеспечение, поддержание международной безопасности. За состояние этой международной безопасности наши страны, как крупнейшие ядерные державы, несут особую активность. Это "разоруженческое" досье, это совместная борьба с международным терроризмом, это совместная работа по урегулированию региональных конфликтных ситуаций — их много сейчас в мире. И, наконец, очень важная для наших стран тема, как я уже сказал, проявление двусторонних отношений, которые сейчас попали в кризис", — заявил Ушаков журналистам в преддверии саммита Россия — США в Хельсинки.