Дворец в Хельсинки: путь от имения купцов до резиденции президента

Президентский дворец является резиденцией главы Финляндии с 1921 года. Комплекс зданий, который занимает в настоящее время целый квартал, находится в самом центре Хельсинки, главное здание выходит фасадом на Рыночную площадь и Финский залив.

Здание было построено в 1820 году для купцов Хейденстраух. В 1837 году здание выкупил и реконструировал архитектор Карл Энгель, который создал нынешний облик центра финской столицы, для будущей резиденции императора России

Во время первой мировой войны с октября 1915 года в здании временно размещался военный госпиталь. С марта 1917-го по апрель 1918 года во дворце находился исполком городского совета рабочих и солдат Хельсинки. И лишь во второй половине 1918 года здание переименовали в Президентский дворец.

Сейчас общая площадь комплекса зданий около 3 тысяч квадратных метров. Ежегодно 6 декабря в нём проходит специальный приём в честь Дня независимости, гостями которого становятся тысячи человек.

В декабре 2012 года здание было закрыто на два года на капитальный ремонт, оно открылось в ноябре 2014 года. В честь широко отмечаемого 100-летия независимости Финляндии в 2017 году здание открыли для посещения публики, правда, всего на несколько дней, с 10 по 13 мая.

Также Президентский дворец был местом одной из знаковых встреч президентов США и СССР Джорджа Буша-старшего Михаила Горбачева , которая прошла в сентябре 1990 года.

В Кремле сообщили, что Путин и Трамп в Хельсинки намерены обсудить перспективы развития двусторонних отношений и актуальные вопросы международной повестки дня.